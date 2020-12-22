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Haber Giriş: 22.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Melania’dan Ivanka’ya: Yılan

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Melania’dan Ivanka’ya: Yılan
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Melania Trump’ın eski danışmanı Stephanie Winston Wolkoff’tan Beyaz Saray’ı karıştıracak iddia... Wolkoff “Melania, Ivanka-Jared Kushner çiftini yılana benzetiyordu” dedi.

ABD First Lady’si Melania Trump’ın bir dönem danışmanı olarak görev yapan Stephanie Winston Wolkoff, Amerikan Daily Beast’in podcast programına konuk oldu. Wolkoff, Beyaz Saray’daki Melania-Ivanka çekişmesine dair detaylar paylaştı. Melania Trump’ın, üvey kızı Ivanka Trump ve eşi Jared Kushner’den hiç haz etmediğini belirten Wolkoff, “Melania, onlar için ‘yılan’ benzetmesini yapıyordu. Çünkü istediklerini elde etmek için her şeyi yapacaklarını söylüyordu” diye konuştu.

Melania’dan Ivanka’ya: Yılan

‘ELBİSELİ DONALD’

Wolkoff röportajında First Lady’nin, Başkan Donald Trump’ın kızı Ivanka’nın kendisini önemsizleştirmeye çalıştığını düşündüğünü de söyledi. Ivanka Trump’ı “Elbiseli Donald” diye tanımlayan Wolkoff, onun ‘aptal ve kötü’ karışımı olduğunu söyledi. Ivanka’nın babası Donald Trump’tan, ‘duygularını göstermemesi’ konusunda ders aldığını da söyledi. Wolkoff ayrıca Ivanka Trump’ın, Melania’yı Beyaz Saray’da araştıracak kişiler görevlendirdiğini de aktardı. Beyaz Saray’dan ise iddialar hakkında yalanlama geldi . First Lady’nin gayriresmi danışmanı olarak görev yapan Stephanie Winston Wolkoff, Şubat 2018’de görevden ayrılmıştı.

Melania’dan Ivanka’ya: Yılan

Stephanie Winston Wolkoff, eylül ayında ‘Melania ve Ben: First Lady ile Dostluğumuzun Yükselişi ve Düşüşü’ adlı bir kitap kaleme aldı.

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