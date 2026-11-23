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Melania Trump'ın özel seri fotoğrafları, Alman fotoğrafçı ve eski model Elle von Unwerth tarafından çekildi. Melania, koleksiyonu hafta sonu sosyal medyada yaptığı açıklamayla duyurdu.

'GÖRSEL PORTRELER'

The Independent'ın haberine göre, fotoğraflar dijital olduğu için fiziksel kopyaları bulunmuyor. Melania, tanesi 150 dolara satılacak fotoğrafları "görsel portreler" diye niteledi. Fotoğraflar, First Lady'nin Amazon MGM dizisi "Melania, The Series" adlı iki bölümlük belgeselinin lansmanıyla işbirliği kapsamında piyasaya sürüldü.

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Melania, perşembe günü New York'taki Lincoln Center'ın Alice Tully Hall'unda düzenlenen belgeselin prömiyerinde kırmızı halıda yürüdü. First Lady, prömiyerin yapıldığı gün ABD Başkanı Donald Trump Çin'den henüz dönmediği için etkinliğe tek başına katılmak zorunda kaldı.

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MELANIA BELGESELİ

Belgesel, birden fazla kadına cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla Hollywood'da kara listeye alınan eski yönetmen Brett Ratner'ın yönettiği Melania belgesel filminin hemen ardından yayınlanacak. Ratner suçlamaları şiddetle reddetmişti. Melania belgeseli ABD'de büyük beğeni topladı.