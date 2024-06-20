×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Meksika’yı tropikal fırtına vurdu

Güncelleme Tarihi:

#Meksika#Tropikal Fırtına#Can Kaybı
Meksika’yı tropikal fırtına vurdu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2024 12:49

Meksika kıyılarında etkili olan Alberto tropikal fırtınası 3 kişinin ölümüne yol açtı.

Haberin Devamı

Meksika’nın Körfez kıyılarını Alberto tropikal fırtınası vurdu. Atlantik kasırga mevsiminin ilk fırtınası olan Alberto tropikal fırtınası, Meksika'nın kuzeydoğundaki ABD sınırına yakın bölgelerinde şiddetli yağışlara neden oldu.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi’ne göre (NHC), Meksika’nın 217 km doğusundaki Tampico limanında etkili olan tropikal fırtınada rüzgarın saatteki hızı 80 kilometreye ulaştı. NHC açıklamasında, fırtınanın etkisini arttırabileceği uyarısında bulundu.

15 YAŞINDAKİ GENÇ NEHİRDE BOĞULDU

Nuevo Leon Valisi Samuel Garcia, Alberto fırtınasının neden olduğu şiddetli yağış ve sellerde 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Acil durum ekipleri, kentinde 15 yaşında bir kişinin ülkenin en büyük üçüncü şehri olan ve Nuevo Leon eyaletine bağlı Monterrey kenti dışında bir nehir akıntısına kapılarak hayatını kaybettiğini bildirdi.

Haberin Devamı

Alberto tropikal fırtınanın ilerleyen saatlerde ABD’nin Texas eyaletinin güneyindeki Meksika’nın Tamaulipas eyaletinde etkili olması bekleniyor. Fırtına nedeniyle bölgede şiddetli yağış ve rüzgarın yanı sıra sel bekleniyor. Ulusal Su Komisyonu (CONAGUA) nehir sularının yükselmesi, toprak kayması ve sel ihtimaline karşı bölge halkına “dikkatli olun” uyarısında bulundu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Meksika#Tropikal Fırtına#Can Kaybı

BAKMADAN GEÇME!