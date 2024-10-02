Meksika'nın ilk kadın devlet başkanı göreve başladı

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Meksika'nın ilk kadın devlet başkanı Claudia Sheinbaum için başkent Mexico City'deki Kongre binasında yemin töreni düzenlendi. Törene çoğunluğu Latin Amerika ülkelerinden olmak üzere devlet başkanları, başbakanlar, diplomatlar ve ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden da dahil olmak üzere 100'den fazla yabancı temsilci katıldı. 2 Haziran seçimlerinde oyların yüzde 59.76'sını alan Sheinbaum, yasama sarayı San Lazaro'da yemin ederek görevine başladı.

"KADINLARIN ZAMANI GELDİ"

62 yaşındaki bilim insanı ve eski Mexico City Belediye Başkanı Sheinbaum yaptığı konuşmada, "Değişim zamanı geldi, kadınların zamanı geldi. Ben bir anneyim, bir büyükanneyim, bir bilim insanıyım ve inançlı bir kadınım, bugünden itibaren Meksika halkının isteğiyle devlet başkanıyım. Biz kadınlar, güzel ulusumuzun geleceğine liderlik etmek için geldik. Ben tek başıma gelmedim, hepimiz geldik” ifadelerini kullandı. Sheinbaum kadın haklarını destekleme ve Latin Amerika'nın ikinci büyük ekonomisinin uluslararası yatırım için güvenli bir yer olmaya devam etmesini sağlama sözü verdi. Sheinbaum ayrıca, selefi Andres Manuel Lopez Obrador'un desteklediği kapsamlı yargı reformunun kabul edilmesinin ardından yatırımcıların endişelerine değindi. Merkez bankasının özerk olacağını yineleyen ve yatırımcılara seslenen Sheinbaum, "Ulusal ve yabancı hissedarların yatırımlarının ülkemizde güvende olacağından emin olun" dedi. Sheinbaum, Meksika'nın mevcut üretimle uyumlu olarak günlük petrol üretimini 1.8 milyon varil seviyesinde tutmayı hedeflediğini söyledi. Eğitim ve kamu sağlık hizmetlerinin genişletilmesinden 1 milyon yeni konut inşasına, temel malların fiyatlarına tavan getirilmesinden cinsiyete dayalı şiddet ve ayrımcılıkla mücadele için reform paketi sunulmasına kadar 100 taahhütte bulunan Sheinbaum, cezasızlığı azaltmayı ve dünyanın en yüksek kadın cinayeti oranlarına sahip ülkelerinden biri olan Meksika'da kadınları korumayı hedeflediğini vurguladı. Sheinbaum, "Rehberimiz halkın mutluluğu ve refahıdır. Size tarih yazmaya devam etme sözü veriyorum" ifadelerini kullandı.