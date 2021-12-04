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Meksika'nın başkentinde 16. yüzyıldan kalma Aztek sunağı bulundu

#Meksika#Aztek#Dünya
Meksikanın başkentinde 16. yüzyıldan kalma Aztek sunağı bulundu

Meksika'da arkeologlar başkent Mexico City'nin sokak müzisyenleriyle ünlü Garibaldi Meydanı yakınlarında 16. yüzyıldan kalma bir Aztek sunağını ortaya çıkardı.

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Sunağın, Azteklerin başkenti Tenochtitlán'ın İspanyollar tarafından ele geçirilmesi sonrasında yapılmış olduğu düşünülüyor.

Uzmanlar tarihi yapının, bir Aztek evinin avlusuna, ölen aile mensuplarını anmak üzere inşa edildiğini söylüyorlar.

Sunağın içinde insan külleriyle dolu bir de çanak bulundu.

Keşif aslında Ağustos ayında yapıldı ama Meksika Ulusal Antropoloji Enstitüsü tarafından bu hafta açıklandı.

Arkeologlar ayrıntılı bir değerlendirme yapabilmek için üç aydır kalıntılar üzerinde çalışıyorlardı.

Tenochtitlán için verilen savaş ve fetih, bir zamanlar Meksika'nın dağlık bölgelerinin tamamına hakim olan Aztek İmparatorluğu'nun sonunun başlangıcı sayılıyor.

Kazıyı yürüten arkegologlar sunağın bulunduğu evde yaşayanların, bu tapınakta "yaşam döngülerinin ve medeniyetlerinin sonuna tanıklık etmesi amacıyla" ayinler yaptıklarını düşünüyorlar.

Arkeolog Mara Becerra sunağın çağdaş bir evin altında yerin dört metre derinliğinde, çok miktarda moloz birikintisinin altında bulunduğunu söylüyor.

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Becerra'ya göre sunağın içinde bulunduğu Aztek evinde yaşayan insanlar bu yapıyı İspanyol işgalcilerden gizlemek istedikleri için bu şekilde avluya ve derine inşa ettiler.

Arkeolog Becerra evde yaşayanların Meksika Vadisi'nin yerli halkı olup Aztek imparatorluğu içinde yaşayan Meksikalılardan olduğunu düşünüyor.

Sunakta insan külleri ile dolu çömleğin yanı sıra çok ince süslemelerle dekore edilmiş 13 adet tütsü kabı da bulundu.

Sunağın içinde olduğu ev ise büyük bir oda ile bir koridorla ona bağlanan beş küçük odadan oluşuyor. Bu odalardan birinin mutfak olarak kullanıldığı düşünülüyor.

 

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#Meksika#Aztek#Dünya

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