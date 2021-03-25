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Dünya
DHA
Haber Giriş: 25.03.2021 - 12:33 | Son Güncelleme:

Meksika'dan Kovid-19'a ilginç önlem... Burun maskesi üretildi

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Meksika'dan Kovid-19'a ilginç önlem... Burun maskesi üretildi

Güney Amerika ülkesi Meksika'da araştırmacılar, koronavirüse (Kovid-19) karşı burun maskesi tasarladı.

Meksika'da üretilen maskenin, yemek yendiği ve bir şeyler içildiği sırada takmak üzere tasarlandığı ve burnun açıkta kalmamasının amaçlandığı ifade edildi.

Güney Amerika ülkesi Meksikada araştırmacılar koronavirüsün yayılmasını önlemek için ilginç bir maske tasarımı sundu. Meksika Ulusal Politeknik Enstitüsünden (IPN) araştırmacılar, insanların yemek yedikleri ya da bir şeyler içtikleri durumlarda, maskelerini çıkarmaları sonucu burunlarının açıkta kalması nedeniyle ’burun maskesi’ tasarladı. IPN'den yapılan açıklamada, bu maskeyle koronavirüsün yayılmasının önlenebileceği ifade edildi.

Meksikadan Kovid-19a ilginç önlem... Burun maskesi üretildi
MEKSİKA'DA SON DURUM

Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan Brezilya varyantının ülkede yayılması birlikte vaka sayılarında artış yaşanan Meksika'da son 24 saatte 5.714 yeni vakanın tespit edilmesiyle birlikte toplam vaka sayısı 2 milyon 208 bin 755'e ulaştı.

Meksika'da son 24 saatte 579 kişinin hayatını kaybetmesiyle birlikte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 199 bin 627'ye ulaştı.

Meksikadan Kovid-19a ilginç önlem... Burun maskesi üretildi

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