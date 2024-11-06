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Meksika'dan göçmen açıklaması: Yüzde 75 azaldı

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#Meksika#Göçmen#Abd
Meksikadan göçmen açıklaması: Yüzde 75 azaldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2024 10:57

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'nin göçmen ve suç akışına dair eleştirilerine karşı, Meksika'nın sınırdaki göçmen sayısını %75 oranında azalttığını belirtti. Sheinbaum, ABD ile ilişkilerin başkanlık seçim sonuçlarına bakılmaksızın güçlü kalacağını vurguladı.

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Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Sheinbaum, Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

ABD'de Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump'ın "göçmen ve organize suç akışını durduramaması halinde Meksika'ya gümrük vergileri uygulayacağına" ilişkin sözlerine cevap veren Sheinbaum, "Meksika, sınırdaki göçmen varlığını azaltmak için ciddi çaba harcıyor, sanırım bu konuda yeterince bilgi sahibi değiller." diye konuştu.

Sheinbaum, Aralık 2023 ile Ekim 2024 arasında ABD sınırına gelen göçmen sayısında yüzde 75 azalma olduğunu söyledi.

ABD başkanlık seçimlerini kim kazanırsa kazansın Meksika'nın ABD ile iyi ilişkilere sahip olacağını savunan Sheinbaum, "Kazanan belli olduğu anda, bizim burada neler yaptığımızı kendileriyle paylaşacağız, üst düzeyde bilgilendirme yapmamız gerekecek." ifadesini kullandı.

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Sheinbaum, ABD'ye fentanil kaçakçılığının önlenmesi amacıyla önemli operasyonlar düzenlediklerini kaydetti.

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#Meksika#Göçmen#Abd

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