Meksika’daki selde can kaybı artıyor... 64 ölü 65 kişi kayıp

Sivil Koruma Ulusal Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, Veracruz, Puebla, Hidalgo, Queretaro ve San Luis Potosi eyaletlerinde ölenlerin sayısının 64’e, kaybolanların sayısının ise 65’e yükseldiği belirtildi. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için ekiplerin seferber olduğunu söyledi. Sheinbaum, giysi, hijyen ürünleri, içme suyu ve gıda yardımlarının daha etkin ulaştırılması için yeni ekiplerin eyaletlere gönderildiğini dile getirdi. Meksika basınına göre, son yılların en büyük sel felaketinde etkilenenlerin sayısı 250 bini, hasar gören evlerin sayısı ise 50 bini geçti.