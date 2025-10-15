×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Meksika’daki selde can kaybı artıyor... 64 ölü 65 kişi kayıp

Güncelleme Tarihi:

#Meksika#Sel Felaketi#Can Kaybı
Meksika’daki selde can kaybı artıyor... 64 ölü 65 kişi kayıp
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2025 07:00

MEKSİKA’da geçen hafta şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor.

Haberin Devamı

Sivil Koruma Ulusal Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, Veracruz, Puebla, Hidalgo, Queretaro ve San Luis Potosi eyaletlerinde ölenlerin sayısının 64’e, kaybolanların sayısının ise 65’e yükseldiği belirtildi. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için ekiplerin seferber olduğunu söyledi. Sheinbaum, giysi, hijyen ürünleri, içme suyu ve gıda yardımlarının daha etkin ulaştırılması için yeni ekiplerin eyaletlere gönderildiğini dile getirdi. Meksika basınına göre, son yılların en büyük sel felaketinde etkilenenlerin sayısı 250 bini, hasar gören evlerin sayısı ise 50 bini geçti. 

Meksika’daki selde can kaybı artıyor... 64 ölü 65 kişi kayıp

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Meksika#Sel Felaketi#Can Kaybı

BAKMADAN GEÇME!