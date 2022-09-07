Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı'nda son 8 günde üçüncü patlama

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Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezi (CENAPRED) tarafından yapılan açıklamaya göre Popocatepetl Yanardağı’nda dün gece yerel saatle 21.21’de bir patlama meydana geldi. Patlama sebebiyle yanardağ ağzından çıkan lav ve küllerin 3 bin metre yüksekliğe ulaştığı ifade edildi. Yanardağın CENAPRED tarafından yayınlanan günlük faaliyet raporunda ise son 24 saatte patlamanın yanı sıra 2 küçük çaplı deprem ve 41 kez gaz ve toz çıkışı kaydedildiği belirtildi.
Yetkililer, meydana gelen patlamalar nedeniyle taş ve çakıl düşebileceği için vatandaşları yanardağdan uzak durmaları konusunda uyarırken, çevredeki yerleşim birimlerinde yaşayanların ise kül yağışı ve yağmurla birlikte oluşabilecek çamur akıntısına karşı önlem almalarını tavsiye etti.