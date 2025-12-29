×
HABERLERDünya Haberleri

Meksika'da yolcu treni raydan çıktı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2025 07:49

Meksika'nın güneyindeki Oaxaca eyaletinde bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu en az 13 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Tren kazasında 98 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Meksika'da Deniz Kuvvetleri Bakanlığının (Semar) yaptığı açıklamaya göre, 241 yolcu ve 9 mürettebatı taşıyan bir yolcu treni, Oaxaca eyaletinin Nizanda kasabası yakınlarındaki bir virajda raydan çıktı.

13 kişinin hayatını kaybettiği, 98 kişinin yaralandığı kazada yaralılar, sağlık kuruluşlarına sevk edildi.

YÜZLERCE PERSONEL OLAY YERİNDE

Arama ve kurtarma çalışmalarına 360 deniz personeli, 20 araç, 4 kara ambulansı, 3 hava ambulansı ve bir insansız hava aracı katıldı.

Semar'ın açıklamasında, ayrıca, "Kurumumuz, Meksika halkının güvenliği ve refahı için hizmet etme taahhüdünü yinelemekte, olayın aydınlatılması amacıyla yetkili makamlarla koordineli şekilde çalışmayı sürdürecektir." ifadelerine yer verildi.

SHEINBAUM'DAN BAŞŞSAĞLIĞI MESAJI

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kazadan dolayı üzüntülerini ifade ederek Deniz Kuvvetleri Bakanı ile İçişleri Bakanlığına bağlı İnsan Hakları Müsteşarı'na olay yerine giderek ailelerle yakından ilgilenmeleri talimatını verdi.

Oaxaca Valisi ve ekibine destekleri için teşekkür eden Sheinbaum, gelişmeler hakkında kamuoyunun bilgilendirilmeye devam edileceğini belirtti.

