Meksika'da yolcu otobüsü devrildi, çok sayıda ölü ve yaralı var
Meksika'da bir yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak devrilmesi üzerine 13 kişi öldü, 20 kişi ise yaralandı.
Meksika’da şehirler arası yolcu taşıyan bir otobüs kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrildi.
Kazada 13 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı.
Meksika’da şehirler arası yolcu taşıyan bir otobüs kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrildi.
Kaza, ülkenin Meksiko kenti ile Toluca kentlerini birbirine bağlayan otoyolda meydana geldi.
Kontrolden çıkan yolcu otobüsü, yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrildi.
Can pazarı yaşanan kazada, 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin de yaralandığı ifade edildi.
Yetkililer, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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