Meksika'nÄ±n San Luis Potosi eyaletinde premature olarak doÄŸan Ã¼Ã§Ã¼z bebeklerin koronavirÃ¼s testleri pozitif Ã§Ä±ktÄ±. Yetkililer bunun dÃ¼nyada ilk kez gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶ylÃ¼yor.

17 Haziran'da doÄŸduÄŸu aÃ§Ä±klanan Ã¼Ã§Ã¼zlere, dÃ¼nyaya gelmelerinden bir saat sonra test yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve bebeklerin kimseyle temasÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Bebeklerden ikisinin durumlarÄ± stabil, diÄŸeri ise solunum rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle tedavi gÃ¶rÃ¼yor.

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PLASENTADAN GEÃ‡MÄ°Åž OLMA Ä°HTÄ°MALÄ° ARAÅžTIRILIYOR

VirÃ¼sÃ¼n bebeklere hamilelik sÄ±rasÄ±nda annelerinin plasentasÄ±ndan geÃ§miÅŸ olma ihtimali araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor.

Bilim insanlarÄ± bebekler Ã¼zerinde yapÄ±lacak Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n virÃ¼sÃ¼n hamile kadÄ±nlardan Ã§ocuklara geÃ§ip geÃ§emeyeceÄŸinin anlaÅŸÄ±lmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olabileceÄŸini sÃ¶ylÃ¼yor.

ÃœÃ§Ã¼zlerin anne ve babalarÄ± ise kendilerine yapÄ±lan koronavirÃ¼s testi sonrasÄ± karantinaya alÄ±ndÄ±. Ã‡ift test sonuÃ§larÄ±nÄ± bekliyor.

San Luis Potosi eyaleti SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Monica Liliana Rangel Martinez, bebeklerin virÃ¼se doÄŸum sÄ±rasÄ±nda yakalanmÄ±ÅŸ olma ihtimalleri olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Meksika'da ilk koronavirÃ¼s vakasÄ± 28 Åžubat'ta tespit edildi.

Amerikan Johns Hopkins Ãœniversitesi'nin verilerine gÃ¶re Ã¼lkede bugÃ¼n itibarÄ±yla koronavirÃ¼s vaka sayÄ±sÄ± 185 bin 122.

KoronavirÃ¼sÃ¼n neden olduÄŸu Covid-19 hastalÄ±ÄŸÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ± ise 22 bin 584.