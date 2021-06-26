Meksika'da vaka artışı durmuyor... Hastane otoparkı yataklı Kovid-19 servisi olacak!

Meksika Sosyal Güvenlik Kurumu, eyaletteki hastanelerin otoparklarında 30-40 yataklı servislerin açılacağını bildirdi.

Ülke genelinde hastanelerdeki doluluk oranını yüzde 17 olmasına rağmen bu eyaletteki Kovid-19 vaka artışı nedeniyle yetkililer, hastane otoparklarının hastaların hizmetine açılacağını duyurdu.

Meksika’da hastane otoparkları daha önce de bu şekilde hizmet vermiş ancak virüse yakalanan hasta sayısının azalmasıyla söz konusu uygulama kaldırılmıştı.

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Öte yandan salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 2 bin 1, Meksika’da 278, Arjantin'de 542, Kolombiya'da 685, Peru'da 98, Şili’de 215, Ekvador’da 56, Bolivya'da 82, Paraguay’da 125, Guatemala'da 66, Uruguay'da 34 ve Honduras'ta 23 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 511 bin 142’ye, 79 bin 277 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 18 milyon 322 bin 760’a çıktı.

Ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 3 milyon 669 bin 196 vaka ve 125 bin 378 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD’nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 16 milyon 548 bin 159 olarak açıklandı.

MEKSİKA

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 278 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 270 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 232 bin 346’ya, toplam vaka sayısı 2 milyon 498 bin 357’ye, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 985 bin 459’a çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

ARJANTİN

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 542 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 91 bin 979’a, 24 bin 23 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 374 bin 587’ye çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 3 milyon 990 bin 289 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke" konumunda bulunuyor.

KOLOMBİYA

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 685 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 103 bin 321’e çıktı.

Son 24 saatte 32 bin 733 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 92 bin 746’ya, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 800 bin 388’e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke" konumunda bulunuyor.





PERU

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 98 kişi yaşamını yitirdi ve 1395 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 43 bin 262'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 191 bin 447'ye, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 1 bin 357'ye yükseldi.

ŞİLİ

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 215 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 32 bin 12'ye çıktı.

Vaka sayısı 5 bin 628 artışla 1 milyon 537 bin 471’e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 472 bin 337’ye ulaştı.

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