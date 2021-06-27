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Dünya
AA
Haber Giriş: 27.06.2021 - 09:53 | Son Güncelleme:

Meksika'da uyuşturucu çetelerinin çatışmasında ölü sayısı 34'e çıktı

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Meksika'da uyuşturucu çetelerinin çatışmasında ölü sayısı 34'e çıktı

Meksika'nın kuzeyinde dün ilk belirlemelere göre 18 kişinin öldüğü çeteler arasında çıkan çatışmalarda, hayatını kaybedenlerin sayısının 34'e yükseldiği bildirildi.

La Jornada internet sitesinin haberine göre, ülkenin Zacatecas eyaletinde, rakip organize suç örgütlerinin, alan kontrolünü sağlamak amacıyla ağır silahlarla birbirlerine yönelik saldırısında can kaybı arttı.

Yetkililer, çatışmanın, Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) ile Sinaloa Karteli arasında yaşandığını ve dünden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 18'den 34'e çıktığını açıkladı.

Bölgeye, Ulusal Muhafızların sevk edilmesinin yanı sıra olayların çok yönlü araştırılması için yoğun güvenlik önlemleri altında devlet savcılığı yetkilileri gönderildi.

Meksikada uyuşturucu çetelerinin çatışmasında ölü sayısı 34e çıktı

Meksika’nın en güçlü ve en şiddetli suç örgütü olarak kabul edilen Jalisco Karteli, bölge ve çevresinin kontrolü için Sinaloa Karteli ile çarpışıyor.

Meksika'da 2006'da kartelleri yok etmek için başlatılan mücadelenin getirdiği çatışma ortamında şu ana kadar 300 binden fazla kişi hayatını kaybetti. 340 bini aşkın Meksikalının yerlerinden edildiği bu süreçte yaklaşık 40 bin kişi de kayboldu.

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