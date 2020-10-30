Meksika'da toplu mezarlarda 59 ceset bulundu!

Ulusal Araştırma Komisyonu Başkanı Karla Quintana, yaptığı açıklamada, geçen hafta ihbar üzerine yapılan kazılarda, kentin hemen dışında yaklaşık bir kilometre çapındaki boş arsada 52 mezar çukuru saptandığını bildirdi.

Bölgede şu ana kadar kazılarda 59 kişinin cesedine ulaşıldığını belirten Quintana, kurbanların büyük bölümünün genç olduğunu ve aralarında çok sayıda kadının da bulunduğunu kaydetti.

Bölgede arama çalışmaları devam ediyor.

Uyuşturucu kaçakçılığı yapan organize suç çeteleri arasında güç mücadelelerine sahne olan Guanajuato, ülkede cinayet oranının en yüksek seyrettiği eyalet olarak biliniyor. Eyaletteki Jalisco uyuşturucu karteli ile komşu eyaletlerde faaliyet gösteren Sinaola karteli ve onun desteklediği yerel çeteler arasında çatışmalar yaşanıyor.