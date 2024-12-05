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Meksika'da 'Tarihin en büyük operasyonu'

Güncelleme Tarihi:

#Meksika#Operasyon#Uyuşturucu
Meksikada Tarihin en büyük operasyonu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2024 11:27

Meksika'da yapılan son operasyonda, 2 eve baskın düzenlendi. Düzenlenen baskında, 1 tondan fazla yasaklı madde ele geçirildi. Meksika Güvenlik Bakanı Omar Garca Harfuch, baskının ardından "tarihin en büyük operasyonunu gerçekleştirdik" açıklaması yaptı.

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Meksika, ABD’nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın “göçmen ve uyuşturucu akışının engellenmemesi halinde yüzde 25 gümrük vergisi uygulama” tehdidinin ardından harekete geçti.

Meksika güvenlik güçleri, Sinaloa eyaletinde 2 eve yönelik uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.

Meksika Kara Kuvvetleri ile Deniz Kuvvetlerinin katıldığı operasyonda bir evde yaklaşık 300 kilogram fentanil, diğer evde ise yaklaşık 800 kilogram uyuşturucu hap ele geçirildi.

“TARİHİN EN BÜYÜK FENTANİL OPERASYONUNU GERÇEKLEŞTİRDİK”

Meksika Güvenlik Bakanı Omar Garca Harfuch, baskınların Salı günü geç saatlerde silahlı 2 kişinin tespit edilmesinin ardından başlatıldığını ve güvenlik güçlerinin takibi sırasında şüphelilerin 2 eve girdiklerini söyledi.

Harfuch sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sinaloa'da tarihin en büyük fentanil operasyonunu gerçekleştirdik. Çok sayıda silah ele geçirildi ve 2 kişi tutuklandı” ifadelerini kullandı.

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Meksikalı yetkililer, Salı günü ülke genelinde 5 bin 200 göçmenin yakalandığını belirtirken, insanların ABD sınırına ulaşmasını engellemeyi amaçlayan uygulamaların daha da artırılacağının sinyalini verdi.

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#Meksika#Operasyon#Uyuşturucu

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