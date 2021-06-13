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Dünya
AA Fotoğraflar: AP
Haber Giriş: 13.06.2021 - 11:34 | Son Güncelleme:

Meksika'da şüphelinin evinden 17 ceset çıktı!

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Meksika'da şüphelinin evinden 17 ceset çıktı!

Meksika'da seri katil olduğundan şüphelenilen kişinin evinden 17 cesede ait binlerce kemik çıktı. Mexico City Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, 72 yaşındaki şüphelinin evinin zemininde yapılan kazılarda 3 bin 787 kemik parçası bulunduğu ifade edildi.

Meksika'da bir şüphelinin evinden binlerce kemik parçası çıktı

Ülkenin başkenti Mexico City'de seri katil olduğundan şüphelenilen kişinin evinin zemininde 17 cesede ait binlerce kemik parçası bulundu.

Meksikada şüphelinin evinden 17 ceset çıktı

Mexico City Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, 72 yaşındaki şüphelinin evinin zemininde yapılan kazılarda 3 bin 787 kemik parçası bulunduğu ifade edildi.

İncelemeler sonucunda kemik parçalarının yıllar önce kaybolan 17 kişiye ait olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Olay yerinde, kaybolan kişilerin kimlik gibi özel eşyalarının bulunduğu aktarıldı.

Meksikada şüphelinin evinden 17 ceset çıktı

Kazı çalışmalarının toprak altında da sürdürüleceği bilgisi paylaşıldı.

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