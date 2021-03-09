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HaberlerDünya HaberleriMeksika'da son 5 yÄ±lda 17 bin 715 kadÄ±n cinayeti iÅŸlendi
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Dünya
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Haber GiriÅŸ: 09.03.2021 - 08:57 | Son GÃ¼ncelleme:

Meksika'da son 5 yÄ±lda 17 bin 715 kadÄ±n cinayeti iÅŸlendi

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Meksika'da son 5 yÄ±lda 17 bin 715 kadÄ±n cinayeti iÅŸlendi

Meksika'da 2016'dan bu yana 17 bin 715 kadÄ±nÄ±n cinayete kurban gittiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.Â

Ãœlke basÄ±nÄ±nda Ã§Ä±kan habere gÃ¶re,Â Ulusal Kamu GÃ¼venlik Sistemi SekreterliÄŸince yayÄ±mlananÂ bir raporda, 1 Ocak 2016 ila 31 Ocak 2021 tarihleri arasÄ±nda Meksika'daÂ 319 bin 400 kadÄ±nÄ±n uÄŸradÄ±ÄŸÄ± ÅŸiddet sonucu yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

SÃ¶z konusu zaman diliminde 17 bin 715 kadÄ±nÄ±n da Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ ifade edilen raporda, aÃ§Ä±lan davalara raÄŸmen Ã¼lkede ÅŸiddetin her yÄ±l arttÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret edildi.Â 

Raporda, Ã¶zellikle Ã¼lkedeÂ yeni tip koronavirÃ¼sÂ (Kovid-19) salgÄ±nÄ± baÅŸladÄ±ÄŸÄ±ndan bu yana kadÄ±nlar iÃ§in hayatÄ±n daha da zorlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.Â 

Meksika, Latin Amerika Ã¼lkeleri arasÄ±nda kadÄ±n cinayetlerinin en yÃ¼ksek olduÄŸu Ã¼lke olarak biliniyor.

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