Meksika'da son 24 saatte Covid-19'dan ölenlerin sayısı 439 oldu
Meksika'da son 24 saatte Covid-19 yüzünden 439 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı 439 artarak 17 bin 580'e yükseldi.
Ülkede, Kovid-19 vaka sayısı da 3 bin 427 artışla 150 bin 264'e çıktı.
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.
Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez bir kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.
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