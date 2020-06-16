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Dünya
AA
Haber Giriş: 16.06.2020 - 08:58,Son Güncelleme:

Meksika'da son 24 saatte Covid-19'dan ölenlerin sayısı 439 oldu

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Meksika'da son 24 saatte Covid-19'dan ölenlerin sayısı 439 oldu
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Meksika'da son 24 saatte Covid-19 yüzünden 439 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı 439 artarak 17 bin 580'e yükseldi.

Ülkede, Kovid-19 vaka sayısı da 3 bin 427 artışla 150 bin 264'e çıktı.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez bir kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

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