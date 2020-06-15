Meksika'da son 24 saatte Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 269 olarak açıklandı
Meksika'da son 24 saatte 269 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı 269 artarak 17 bin 141'e yükseldi.
Ülkede, Kovid-19 vaka sayısı da 4 bin 147 artışla 146 bin 837'ye çıktı.
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.
Ülkede ilk Kovid-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez bir kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.
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