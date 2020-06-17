Meksika'da son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 730 kişi öldü
Meksika'da Covid-19 nedeniyle son 24 saatte hayatını kaybeden kişi sayısı 730 oldu.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı 730 artarak 18 bin 310'a yükseldi.
Ülkede, Kovid-19 vaka sayısı da 4 bin 599 artışla 154 bin 863'e çıktı.
Virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 116 bin 178 olarak kaydedildi.
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.
Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez bir kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.
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