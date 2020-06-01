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Dünya
AA
Haber Giriş: 01.06.2020 - 09:08,Son Güncelleme:

Meksika'da son 24 saatte Corona Virüsten 151 ölüm

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Meksika'da son 24 saatte Corona Virüsten 151 ölüm
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Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 151 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 151 artarak 9 bin 930'a yükseldi.

Ülkede tespit edilen Kovid-19 vaka sayısı da 3 bin 152 artışla 90 bin 664'e ulaştı.

Meksika'da 27 Mayıs'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 500'ü aşmıştı. Ülkede ilk Kovid-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.

 

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