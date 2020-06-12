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DHA
Haber Giriş: 12.06.2020 - 09:29,Son Güncelleme:

Meksika’da son 24 saatte 587 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

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Meksika’da son 24 saatte 587 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
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Meksika’da Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 587 kişinin hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 15 bin 944’e yükseldi.

Meksika’da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 587 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs nedeniyle gerçekleşen can kaybı 15 bin 944’e yükselirken ülkede son 24 saatte virüs tespit edilen kişilerin sayısı ise 4 bin 790 artarak 133 bin 974’e çıktı.

 

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