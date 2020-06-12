Meksika’da son 24 saatte 587 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Meksika’da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 587 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs nedeniyle gerçekleşen can kaybı 15 bin 944’e yükselirken ülkede son 24 saatte virüs tespit edilen kişilerin sayısı ise 4 bin 790 artarak 133 bin 974’e çıktı.