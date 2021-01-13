MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriMeksika’da şoke eden bir olay yaşandı... Chiapas eyaletinde 'kaliteli hizmet vermeyen' Belediye Başkanı ağaca bağlandı
GeriDünya Meksika’da şoke eden bir olay yaşandı... Chiapas eyaletinde 'kaliteli hizmet vermeyen' Belediye Başkanı ağaca bağlandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
İHA - Fotoğraf : Twitter
Haber Giriş: 13.01.2021 - 13:03 | Son Güncelleme:

Meksika’da şoke eden bir olay yaşandı... Chiapas eyaletinde 'kaliteli hizmet vermeyen' Belediye Başkanı ağaca bağlandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Meksika’da şoke eden bir olay yaşandı... Chiapas eyaletinde 'kaliteli hizmet vermeyen' Belediye Başkanı ağaca bağlandı
Abone Olgoogle-news

Meksika’nın Chiapas eyaletinde yaşayanlar, Chiapas Belediye Başkanı Oscar Ramirez Aguilar’ı kalitesiz su deposu inşa ettiği gerekçesiyle cezalandırarak ağaca bağladı.

Meksika’nın Chiapas eyaletine bağlı Frontera Comalapa kentinde 11 farklı mahallede yaşayanlar, kendilerine kaliteli hizmet sunmayan Chiapas Belediye Başkanı Oscar Ramirez Aguilar’ı cezalandırmak için ilginç bir yönteme başvurdu. Chiapas halkı, depodaki çatlaklara dikkat çekerek kalitesiz su deposu inşa etmekle suçladıkları Aguilar’ı ormanlık alanda ağaca bağladı. Öfkeli mahalle sakinleri, belediye başkanlarını elleri arkadan bağlanmış şekilde terk etti.

Meksika’da şoke eden bir olay yaşandı... Chiapas eyaletinde kaliteli hizmet vermeyen Belediye Başkanı ağaca bağlandı

İLK DEĞİL

Chiapas Belediye Başkanı Oscar Ramirez Aguilar, yükümlülüklerini ve vaatlerini yerine getirmediği için Chiapas sakinleri tarafından cezalandırılan ilk Belediye Başkanı değil. Chiapas sakinleri, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında aynı eyalete bağlı Ixmiquilpan Belediye Başkanı Pascual Charrez Pedraza’yı işleri yarım bırakmakla suçlamış, 20 kilometre yol yürütmüştü.

Ekim 2019'da da Chiapas'ta bir grup mahalle sakini, Margaritas Belediye binasını basarak, Belediye Başkanı Luis Escandon Hernandez'i kampanya sürecinde verdiği vaatleri yerine getirmediği gerekçesiyle bir kamyona bağlamıştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle