Meksika’da sel felaketi: 27 ölü

Yerleşim yerleri sular altında kaldı. Hidalgo eyaletindeki sivil koruma yetkilileri, 16 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Yetkililer en az bin ev ile yüzlerce okulun zarar gördüğünü aktardı. Puebla Eyalet Valisi Alejandro Armenta ise heyelan nedeniyle en az 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin de kayıp olduğunu ifade etti. Veracruz eyaletinde ise

2 kişi yaşamını yitirdi. Meksika Savunma Bakanlığı, selden etkilenen bölgeleri izlemek, mahsur kalanları tahliye etmek ve temizlik çalışmaları için 5 bin 400’den fazla personel görevlendirdi.



