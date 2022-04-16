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Meksika’da polise silahlı saldırı: 5 ölü

#Meksika#Polis#Saldırı

Meksika’da silahlı saldırganlar tarafından Chihuahua Eyalet Soruşturma Polislerine düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2’si polis 5 kişi hayatını kaybetti.

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Meksika’nın Chihuahua eyaletinde silahlı kişiler, Eyalet Soruşturma Polislerinin bulunduğu 4 araca ateş açtı. Eyalet polislerinin açılan ateşe karşılık vererek silahlı kişilerle çatışmaya girdiği öğrenildi. Çatışma sonucu araçta bulunan 1 komiser yaralanırken, 1’i polis toplam 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Saldırıda yaralanan komiser Alejandro Dominguez Cabriales’in ise hastaneye sevk edilirken yolda hayatını kaybettiği açıklandı. Çatışmada hayatını kaybeden 1 kişinin Gil Manuel M.S. isimli polis memuru olduğu belirtilirken, ölen 3 sivilin kimlikleri hakkında ise bilgi verilmedi. Görgü tanıkları saldırı sonrası polislere ait 2 aracın yandığını ifade etti.

Saldırının organize suç örgütleri tarafından komisere yönelik suikast girişimi olduğu tahmin edilirken, saldırganların bulunması için Chihuahua Eyalet Polisi, Meksika Ordusu ve Ulusal Muhafızların katılımıyla kapsamlı bir operasyon başlatıldığı açıklandı.

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#Meksika#Polis#Saldırı

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