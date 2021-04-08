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Dünya
Meksika, (DHA)
Haber Giriş: 08.04.2021 - 17:31 | Son Güncelleme:

Meksika’da petrol rafinerisinde patlama

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Meksika’da bir petrol rafinerisinde büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından rafineriyi alevler sardı.

Meksika'nın Veracruz eyaletindeki Minatitlan şehrinde yer alan Lazaro Cardenas petrol rafinerisinde büyük bir patlama meydana geldiği ifade edildi. . Patlamanın ardından rafineri ve gökyüzünü alevler sardı. Ulusal Güvenlik, Enerji ve Çevre Ajansı (ASEA) tarafından yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde meydana gelen patlamının ardından çıkan yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü ifade edildi. Yangının çıkış nedeni hakkında bir açıklama yapılmazken, olayda şans eseri ölü ve yaralının olmadığı ifade edildi.

Meksika’da petrol rafinerisinde patlama

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