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Meksika’da otobüs küle döndü: Yolcuların burnu bile kanamadı!

#Meksika#Yangın#Dünya
Meksika’da otobüs küle döndü: Yolcuların burnu bile kanamadı

Meksika’da bir yolcu otobüsü yangında küle dönerken içerisindeki 48 yolcu kurtarıldı.

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Meksika’nın Tamaulipas eyaletinde bir yolcu otobüsünde yangın çıktı.

Eyaletin Zaragoza-Victoria karayolunda çıkan yangında 48 yolcu kurtarılırken olayda can kaybı olmadığı açıklandı.

Yolcular yangından önce bir yanık kokusu aldıklarını belirterek şoföre haber vermelerine rağmen otobüsün durdurulmadığını söyledi.

Meksika’da otobüs küle döndü: Yolcuların burnu bile kanamadı

Meydana gelen yangında itfaiye ekipleri tarafından otobüse müdahale edilmesine rağmen alevler kontrol altına alınamadı ve araç küle döndü.

Yangın sonrası yolcular, olay yerine gelen ambulans ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirildi.

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