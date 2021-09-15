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Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
Haber Giriş: 15.09.2021 - 04:36 | Son Güncelleme:

Meksika'da otele silahlı baskın! 20 kişi kaçırıldı

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Meksika'da otele silahlı baskın! 20 kişi kaçırıldı

Meksika'da oteli basan silahlı bir grubun, Venezuelalı ve Haitili oldukları kaydedilen 20 yabancıyı kaçırdığı bildirildi.

Meksika basınında çıkan habere göre, San Luis Potosi eyaletine bağlı Matehuala kentindeki bir otele baskın yapan silahlı kişiler, 20 yabancıyı kaçırdı.

Eyalet Başsavcısı Federico Arturo Garza Herrera, bu kişilerin zorla götürüldüğünü tespit ettiklerini belirterek, geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polisler, silahlı grubun otele 3 minibüsle geldiğini, Venezuela ve Haiti uyruklu yabancıları alıkoyarak kayıplara karıştığını açıkladı.

Kaçırılan yabancıların kurtarılması için operasyon başlatıldı.

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