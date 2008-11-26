Meksika'da ölmeye izin çıktı

A.A.
LinkedinFlipboardE-postaLinki KopyalaYazı Tipi
Meksika'da parlamentonun üst kanadı senato, ölümcül hastaların tedaviye devam etmeyi reddetmesine izin veren yasa değişikliğini onayladı.
İlaçların iyileştirme sağlayamadığı ve 6 aydan az ömrü kalan hastaların, tedaviyi sonlandırmak üzere tanıklar önünde belge imzalamasına izin veren yasa değişikliği senatodan geçti.
İktidardaki muhafazakar Ulusal Eylem Hareketinin desteklediği yasa değişikliği, sol partilerin ağırlıkta olduğu kongreden geçen yıl geçmişti.