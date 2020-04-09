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Dünya
AA
Haber Giriş: 09.04.2020 - 19:58,Son Güncelleme:

Meksika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 174'e yükseldi

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Meksika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 174'e yükseldi
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Latin Amerika ülkesi Meksika'da, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 174'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 33 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 174'e, vaka sayısı 3 bin 181'e ulaştı.

Ülke genelinde 23 Mart-19 Nisan tarihlerinde eğitime ara verilirken kalabalık etkinlikler yasaklanmıştı.

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