Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 334 kişi öldü

Meksika Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 334 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 5 bin 666'ya çıktı.Vaka sayısı ise 2 bin 713 artarak 54 bin 346'ya yükseldi.

Ülkede iyileşenlerin sayısı da toplamda 37 bin 325 oldu.

Meksika'da ilk Kovid-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.