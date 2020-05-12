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Dünya
AA- Fotoğraf:REU
Haber Giriş: 12.05.2020 - 17:03,Son Güncelleme:

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 108 kişi öldü

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Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 108 kişi öldü
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Meksika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 108 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 108 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 3 bin 573'e çıktı. Vaka sayısı ise 1305 artarak 36 bin 327'ye yükseldi. 

Meksika'da ilk Kovid-19 vakası 28 Şubat'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta görülmüştü.

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