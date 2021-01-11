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Dünya
AA
Haber Giriş: 11.01.2021 - 04:50 | Son Güncelleme:

Meksika’da koronavirüsün daha hızlı yayılan türü tespit edildi

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Meksika’da koronavirüsün daha hızlı yayılan türü tespit edildi
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Meksika'nın kuzeydoğusundaki Tamaulipas eyaletinde, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere’de ortaya çıkan daha hızlı yayılan türüne rastlandı.

Tamaulipas Sağlık Sekreteri Gloria Molina Gamboa, yaptığı açıklamada, yurt dışından 29 Aralık 2020'de geldiği tespit edilen bir yolcuda, Kovid-19'un daha hızlı yayılan türünün görüldüğünü belirtti.

Gamboa, söz konusu yolcunun 56 yaşındaki bir erkek olduğunu ve sağlık protokolleri kapsamında gözlem altına alındığını bildirdi.

İngiltere'de ortaya çıkan Kovid-19'un daha hızlı yayılan türüne şimdiye kadar birçok ülkede daha rastlandı.

Meksika'da 1 milyon 524 bin 36 kişi Kovid-19'a yakalandı, 133 bin 204 kişi yaşamını yitirdi.

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