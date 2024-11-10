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Meksika'da korkunç saldırı: 10 kişi hayatını kaybetti

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#Meksika#Bar#Silahlı Saldırı
Meksikada korkunç saldırı: 10 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2024 14:18

Meksika'nın Queretaro kentinde silahlı saldırganların bir bara ateş açması sonucu 10 kişi hayatını kaybederken, en az 7 kişi de yaralandı.

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Meksika'nın merkezindeki Queretaro eyaletinin başkenti Santiago de Queretaro'da bir bara kamyonetle yanaşan saldırganlar, içeri girerek ateş açtı. Saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, en az 7 kişi de yaralandı.

Queretaro Güvenlik Departmanı Şefi Juan Luis Ferrusca yaptığı açıklamada, “Acil servis ekipleri olay yerine ulaştı ve silahlı en az dört kişinin bir kamyonete bindiğini doğruladı” dedi.

Bir şüphelinin gözaltına alındığını söyleyen Ferrusca, saldırıda kullanılan aracın terk edilmiş ve ateşe verilmiş halde bulunduğunu kaydetti.

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#Meksika#Bar#Silahlı Saldırı

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