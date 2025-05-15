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Meksika'da katliam gibi kaza: Otoyol savaş alanına döndü

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#Meksika#Kaza#Otoyol
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2025 12:50

Meksika'nın Oaxaca ve Puebla eyaletlerini birbirine bağlayan otoyolda, katliam gibi bir kaza yaşandı. Beton mikseri, otobüs ve minibüsün karıştığı kazada 21 kişi hayatını kaybetti.

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Meksika'nın Puebla eyaletindeki Cuacnopalan-Oaxaca otoyolunda beton mikseri dehşet saçtı.

Yerel medya, beton mikserinin başka bir aracı sollamaya çalıştığı sırada karşı şeride geçip önce otobüse, sonra minibüse çarpıp şarampole yuvarlanarak alev aldığını aktardı.

Otoyolu savaş alanına çeviren kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Puebla Eyaleti İçişleri Bakanı Samuel Aguilar sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, en az 21 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralıların da hastanelere kaldırıldığını açıkladı.

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#Meksika#Kaza#Otoyol

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