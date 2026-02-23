Meksika'da kartel elebaşı Mencho öldürüldü: Ülke savaş alanına döndü! Türk vatandaşı yaşananları anlattı

Haberin Devamı

Ulusal Savunma Bakanlığı, El Mencho’nun yüksek hassasiyetli bir askeri operasyon sırasında Jalisco eyaletine bağlı Tapalpa'da öldüğünü doğruladı.

Meksika basınında çıkan haberlerde, ABD istihbaratının da destek verdiği operasyon sırasında, askeri personelin suç örgütü üyelerinin saldırısına uğraması üzerine silahlı çatışma çıktığı bildirildi. Bölgede yapılan incelemeler sırasında federal güçler, zırhlı araçlar ve çeşitli ağır silahları içeren yüksek ateş gücüne sahip bir cephaneliğe el koydu.

Bakanlığın açıklamasında, "Operasyonun amacı El Mencho’yu sağ yakalamaktı ancak çatışmada ağır yaralanan Mencho, hava yoluyla Mexico City’ye sevk edilirken yaşamını yitirdi. Resmi kimlik tespiti için otopsi ve adli incelemeler yapılacak." denildi.

Mencho'nun öldürülmesi, Meksika'nın çok sayıda şehrinde şiddet olaylarını tetikledi. CJNG, sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini duyurarak sokakta görülen insanlara ateş açılacağını belirtti. Eyaletler arası otoyollar kartel üyelerinin saldırısına uğrarken, Meksika ordusu olayları bastırmak için görevlendirildi.

Haberin Devamı

Çatışma sırasında 4 kartel üyesinin öldürüldüğü, 2'sinin de gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, "Ne yazık ki bu askeri operasyon sırasında 3 personel yaralandı. Yaralı askerler, acil tıbbi müdahale için Mexico City'deki sağlık kuruluşlarına sevk edildi." ifadesine yer verildi.

Ele geçirilen ekipman arasında, zırhlı araçları imha edebilecek ve hava araçlarını düşürebilecek teknik kapasiteye sahip roketatarların da bulunduğu belirtildi.

ORDU BİRLİKLERİ EYALETLERE KONUŞLANDIRILDI

Kartel üyelerinin neden olduğu şiddet olayları nedeniyle başta Jalisco olmak üzere çok sayıda eyalete ordu birlikleri sevk edildi. Operasyonun ardından, suç örgütünün muhtemel misillemesi olarak Jalisco ve ülkenin diğer bazı eyaletlerinde çok sayıda yol kapatma eylemi ile araç ve iş yeri kundaklama olayları yaşandı. Geniş çaplı şiddet olayları ülkenin birçok eyaletinde artarak devam ediyor.​​​​​​

Haberin Devamı

TÜRK VATANDAŞI YAŞANANLARI ANLATTI

Hurriyet.com.tr'den Eren Sakarya'ya konuşan Meksika'nın Puebla kentinde yaşayan Türk vatandaşı Cansın Tamariz, "Bizim bulunduğumuz şehirde henüz bir çatışma yok ama olayların başladığı Guadalajara şehri buraya yakın. Kartelin buraya da gelmesinden korkuyoruz" dedi. Tamariz, belediyenin sivil halka sokağa çıkmama çağrısı yaptığını söylediğini belirtirken "Sabah stok yapmak için markete gittik. Henüz marketlerde durum normaldi ama sokaklarda kimse yok. Normalde burası daha canlı bir yerdir" dedi.

Tamariz Meksika ordusunun tüm yolları kapattığını ifade ederken "Tüm hava ulaşımı da durmuş durumda. Şu anda Meksika'da bir yerden bir yere gitmek imkansız" dedi. Meksika'da tatil olduğunu ama tüm tatil programlarının iptal edildiğini anlatan Tamariz, "Zaten her yer kapalı şu anda. Açık bir dükkan bulmak imkansız" yorumunda bulundu. Tamariz Meksika'da eczanelerin normalde sabaha kadar açık olduğunu belirtelek "Eczanelerin hepsinin kapıları kitli" diye belirtti. Hastanelerin de dolu olduğunu söyleyen Tamariz "Guadalajara hastaneleri de kartellerin kontrolüne geçtiği yönünde duyumlar almıştık. Hükümet daha sonra bu durumun doğru olmadığı ile ilgili açıklama yaptı. Ancak çatışma sebebiyle yaralananlar ya da hali hazırda hastanelerde yatanlar başka şehirlere sevk ediliyor" ifadesinde bulundu.

Haberin Devamı

GAZETECİ CÜNEYT ÖZDEMİR MEKSİKA'DA MAHSUR KALDI

Meksika'ya tatil için giden gazeteci Cüneyt Özdemir, kartelin sokağa çıkma yasağı ilan etmesin nedeniyle bulunduğu otelde mahsur kaldı. Kartelin misilleme amacıyla yolları kapatarak araç ve iş yerlerini kundakladığını ifade eden Özdemir, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Meksika'da geceyarısına doğru yaklaşırken eylemler devam ediyor. Sokağa çıkma yasağına herkes uyuyor. Yerel dükkanlar yaklıyor. Tek teselli şu ana kadar turistlerin olduğu otellere müdahale edilmedi. Yani Kartel ilişmedi diyelim... Şimdilik!" dedi.

ABD, OPERASYONA DESTEK VERDİĞİNİ DUYURDU

Haberin Devamı

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'nin Meksika'da Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) elebaşı ve ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera Cervantes'in öldürüldüğü operasyonda istihbarat desteği sağladığını bildirdi.

Haberin Devamı

Leavitt, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Meksika'da dün federal güvenlik güçlerince düzenlenen operasyona ilişkin açıklama yaptı.

Gözden Kaçmasın İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan acil toplantı kararı Haberi görüntüle

ABD'nin, CJNG elebaşı ve uyuşturucu baronu El Mencho'nun öldürülmesiyle sonuçlanan operasyonda Meksika hükümetine istihbarat desteği verdiğini belirten Leavitt, operasyondaki işbirliği ve başarısı dolayısıyla güvenlik güçlerini takdir ettiklerini belirtti.

Leavitt, El Mencho'nun, fentanil kaçakçılığında kilit rol oynayan isimlerden biri olması nedeniyle iki ülke açısından da "üst düzey hedef" konumunda bulunduğunu kaydederek, ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce CJNG'yi yabancı terör örgütü olarak tanımladığını hatırlattı.

TÜRKİYE'DEN AÇIKLAMA

Türkiye'nin Meksika Büyükelçiliği, federal güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonun ardından ülkedeki olayların yakından izlendiğine dair Türk vatandaşlarına yönelik duyuru yayımladı.

Büyükelçilik tarafından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Jalisco, Michoacan, Guanajuato, Tamaulipas, Aguas Calientes ve Zacatecas eyaletlerinde dün yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi.

Türk vatandaşlarının mevcut gelişmeler karşısında müteyakkız olmaları, güvenliklerine azami dikkat göstermeleri, yerel makamların uyarılarını ve yönlendirmelerini izlemelerinin önem arz ettiği vurgulanan paylaşımda, "+525579177785" numaralı acil durum hattından Büyükelçiliğe ulaşılabileceği bildirildi.

SHEINBAUM'DAN SAĞDUYU ÇAĞRISI

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) elebaşı ve ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu El Mencho'nun öldürülmesinin ardında çıkan şiddet olaylarına ilişkin halka sakin olma çağrısında bulundu. Sheinbaum, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, El Mencho'ya yönelik operasyonun ardından ülkenin büyük bir kısmında günlük yaşamın normal şekilde devam ettiğini ve eyalet yönetimleriyle mutlak bir koordinasyon içinde olduğunu belirtti.

Sheinbaum, hükümet olarak ülkede barışın, güvenliğin, adaletin ve refahın sağlanması için durmaksızın çalıştıklarını ifade ederek, şunları dile getirdi:

"Ulusal Savunma Bakanlığı, Meksika ordusu ve Ulusal Muhafız tarafından bu sabah gerçekleştirilen ve çeşitli yol kapatma eylemleri ile başka tepkilere yol açan operasyonu bildirdi. Tüm eyalet yönetimleriyle tam bir koordinasyon içindeyiz, bilgili kalmalı ve sakinliğimizi korumalıyız. Takdirlerimi Meksika ordusuna, Ulusal Muhafız'a, Silahlı Kuvvetler'e ve Güvenlik Kabinesi'ne iletiyorum."

ABD VE KANADA'DAN UYARI

ABD'nin Meksika'daki Büyükelçiliğinin internet sitesinden yapılan açıklamada, El Mencho'nun öldürülmesinin ardından süren güvenlik operasyonları, suç faaliyetleri ve yolların kapatılması nedeniyle Meksika'daki vatandaşlara oldukları yerde kalmaları çağrısında bulunuldu. Açıklamada, ülkedeki havaalanları kapatılmasa da yolların kapatılmasının hava yolu şirketlerinin faaliyetlerini aksattığı ve Puerto Vallarta ile Guadalajara kentlerindeki iç ve dış hatlardaki uçuşların çoğunun iptal edildiği kaydedildi. Kanada hükümetinin internet sayfasından yapılan açıklamada da Meksika'ya seyahat ederken "çok dikkatli olunması" uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, Meksika'nın bazı bölgelerinde yolların kapatılması, bazı araçların ateşe verilmesi gibi şiddet olayları yaşandığı, özellikle Guadalajara ve Puerto Vallarta dahil olmak üzere Jalisco eyaleti, Guerrero eyaleti, Mazatlan'ın bulunduğu Sinaloa eyaletleri gibi birçok bölgede güvenlik endişesine yol açan olayların görüldüğü aktarıldı. Bölgedeki güvenlik durumunun "hızla kötüleşebileceği" ifade edilen açıklamada, Meksika'daki Kanadalılara bulundukları yerde kalmaları tavsiye edildi.