×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Meksika'da kartel dehşeti: 13 ölü

Güncelleme Tarihi:

#Meksika#Kartel#Güvenlik Güçleri
Meksikada kartel dehşeti: 13 ölü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2025 12:23

Meksika'nın Sinaloa eyaletinde güvenlik güçleriyle çatışan 13 uyuşturucu karteli üyesi hayatını kaybetti.Meksika'nın Sinaloa eyaletinde uyuşturucu karteli üyeleri, devriye gezen güvenlik güçlerine ateş açtı. Yetkililerin bildirdiğine göre, Meksika askerlerinin karşılık vermesiyle çıkan çatışmada, 13 kartel üyesi hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Meksika Güvenlik Bakanı Omar Garcia Harfuch yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Guasave şehrinde çatışmanın ardından 4 şüphelinin gözaltına alındığını ve çete tarafından kaçırılan 9 kişinin kurtarıldığını belirtti. Harfuch, "Çatışmanın ardından güvenlik güçleri 7 araç, yüksek kalibreli silahlar ve ekipman ele geçirdi" dedi.

ŞİDDET OLAYLARINDA EN AZ BİN 700 KİŞİ ÖLDÜ

Son bir yılda eyalet, Sinaloa Karteli içindeki farklı grupları arasındaki çatışmalar ve güvenlik güçlerinin bölgeyi geri kazanma girişimleri nedeniyle yoğun bir şiddet dalgasına sahne oldu. Şiddet olaylarında 57'si çocuk en az bin 700 kişi öldü ve yaklaşık 2 bin kişi kayıp ilan edildi.

EL MAYO'NUN YAKALANMASIYLA KARTEL İKİYE BÖLÜNDÜ

Kartelin iç savaşı, geleneksel liderlerinden Ismael "El Mayo" Zambada'nın geçtiğimiz yıl Temmuz ayında eski ortağı Joaqun "El Chapo" Guzmn'ın oğullarından biri tarafından ihanete uğrayarak yakalanması ve ABD'ye teslim edilmesiyle başladı.

Haberin Devamı

Zambada'nın yakalanmasının ardından, kartel, "El Chapo'nun oğullarının kontrol ettiği Los Chapitos" ve "El Mayo'ya sadık kalan eski korumalar, yerel liderler ve silahlı gruplar" olarak ikiye bölündü.

Gözden KaçmasınABDden BMye Gazze Görev Gücü tasarısı: İstanbuldaki Gazze Zirvesi dünya basınındaABD'den BM'ye 'Gazze Görev Gücü' tasarısı: İstanbul'daki Gazze Zirvesi dünya basınında!Haberi görüntüle
Gözden KaçmasınFransa Savunma Bakanlığından dikkat çeken rapor: Türkiyenin savunma sanayisi ön plana çıktı... Yeni ve güçlü aktörFransa Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken rapor: Türkiye'nin savunma sanayisi ön plana çıktı... 'Yeni ve güçlü aktör'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Meksika#Kartel#Güvenlik Güçleri

BAKMADAN GEÇME!