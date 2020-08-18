Meksika'da kanlı hesaplaşma

Meksika’da kaldırımdaki 4 kişiye yoldan geçen bir araçtan ateş açıldı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. O anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.



Olay, Meksika’nın başkenti Mexico City’de geçtiğimiz Cuma günü meydana geldi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Iztapalapa bölgesinde bir kaldırımdaki 4 kişiye yoldan geçen bir araçtan ateş açıldığı görüldü. Bunun üzerine yaşanan panikle insanların kaçıştığı ve aracın da ateş açtıktan sonra yoluna devam ettiği görüldü.



Yerel basında yer alan haberlere göre, Yetkililer, açılan ateşte hedef alınanlardan biri olan 27 yaşındaki Gustavo Davila'nın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini ve diğer 3 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Saldırganların kaçmaya çalıştıkları, ancak güvenlik güçlerinin takibi sonrasında yakalandıkları belirtildi. Zanlıların, Jean Escobedo (32), Eduardo Ulises Escobedo (44) ve Hector Erick Garcia (44) olarak belirlendiği ifade edildi.

Escobedo kardeşlerin yetkililere, üçlünün, Davila'yı ve Christopher ve Hector olarak belirlenen diğer 2 kişinin öldürülmesi için kiralandıklarını itiraf ettiği aktarıldı.

Öte yandan Garcia'nın, bunun parası ödenmiş bir suikast olduğunu reddettiği ve saldırının her iki taraf arasında yaşanan bir sorun nedeniyle düzenlendiğini söylediği belirtildi.