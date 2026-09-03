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Meksika'da kan donduran toplu cinayet

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#Meksika#Toplu Cinayet#Mexico City
Meksikada kan donduran toplu cinayet
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2026 09:28

Meksika'da 38 yaşındaki besteci Jonathan Melendez, hamile eşi, 3 yaşındaki kızı ve evin çalışanıyla birlikte öldürüldü. Mexico City’deki lüks dairesinde öldürülen şahısların koli bandıyla bağlanmış halde bulunduğu bildirildi.

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Meksika’nın başkenti Mexico City’de lüks bir çatı katı dairesinde kan donduran bir cinayet vakası yaşandı. Yetkililerin açıklamasına göre, bir müzik grubunda klavye çalan 38 yaşındaki besteci Jonathan Melendez, hamile eşi, 3 yaşındaki kızı, evde çalışan genç bir kişi ve ailenin evcil köpeği silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Yetkililer, Melendez’in 6 yaşındaki çocuğunun ise olay yerinde yara almadan bulunduğunu açıkladı. Melendez’in eşi Ana Paola’nın yaklaşık 4 aylık hamile olduğu belirtildi.

Meksika Eyaleti Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, kurbanların ve ailenin evcil köpeğinin olay yerinde koli bandıyla bağlanmış halde bulunduğu bildirildi. Açıklamada, 3 yaşındaki kız çocuğu ile diğer iki kişinin başlarından silahla vurularak öldürüldüğü, bir kişinin ise sırtından vurulduğu aktarıldı.

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Başsavcılık Ofisi, olayla ilgili iki şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Şüphelilerden birinin, Melendez ile olan bağlantılarını kullanarak daireye girmiş olabileceği değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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#Meksika#Toplu Cinayet#Mexico City

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