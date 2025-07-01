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Meksika'da kan donduran görüntüler! 400'e yakın ceset çıkarıldı

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#Meksika#Krematoryum#Ceset
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2025 15:17

Meksika'da isimsiz ihbar üzerine bir krematoryuma baskın yapan güvenlik güçleri, 6 cenazeevine hizmet veren bir krematoryumda 383 ceset ele geçirdi.

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Meksika'nın Ciudad Juarez kentinde 6 cenazeevine hizmet veren bir krematoryumda 400'e yakın ceset ele geçirildi.

İsimsiz bir çağrı üzerine ülkenin ABD sınırında bulunan kentte bir krematoryumda yapılan aramada 383 ceset ve bazı kalıntılar bulundu.

Meksikada kan donduran görüntüler 400e yakın ceset çıkarıldı

Chihuahua Eyalet Savcısı Cesar Jauregui Moreno, açıklamasında bu ceset ve kalıntıların en az 3-4 yıl öncesine ait olduğunu bildirdi.

Ceset sayısının, krematoryumun "hizmet sağlamadığının düşünülmesine" yol açtığını belirten Savcı Moreno, "Oradaki herkesin cenaze töreni yapılıyor. Bu kişilerin gizli amacının ne olduğunu kim bilebilir." şeklinde konuştu.

Meksikada kan donduran görüntüler 400e yakın ceset çıkarıldı

 

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VALİ: "KREMATORYUM ÇALIŞANLARI SORUMSUZ VE VİCDANSIZ İNSANLAR"

Ulusal basında tesisin, faaliyet için hükümet izinlerine sahip olduğunun ancak bu izinlere uymadığının tespit edildiği aktarıldı.

Meksikada kan donduran görüntüler 400e yakın ceset çıkarıldı

Krematoryum kapatılırken, sahibi ve 1 çalışanı da tutuklandı.

Eyalet Valisi Maru Campos, krematoryum çalışanları için "lisans ve izinleri kötüye kullanan, sorumsuz ve vicdansız insanlar." ifadesini kullandı.

Meksikada kan donduran görüntüler 400e yakın ceset çıkarıldı

Yetkililer, kent içinde 6 cenazeevine hizmet veren krematoryumda çok sayıda cesedin saklanma nedenini soruşturuyor.

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#Meksika#Krematoryum#Ceset

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