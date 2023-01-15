Dünyanın en katı tütün yasağını hayata geçirdiler... Bu alanlarda sigara içmek yasaklandı!

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Yeni Zelanda'nın bir sonraki jenerasyonun sigara içmesinin önüne geçecek radikal kararının yankıları sürerken Meksika'dan da dikkat çeken bir adım geldi.

Meksika, sigara kullanımının önüne geçmek için dünyanın en katı tütün karşıtı yasalarından birini hayata geçirdi.

Ülkede 2008'den beri gece kulüplerinde, restoranlarda ve iş yerlerinde uygulanan sigara yasağının kapsamı genişletildi.

Yeni Zelanda'daki yeni yasa kapsamında şu an 14 yaş veya altında olanlar, hayatlarının hiçbir döneminde tütün ürünleri satın alamayacak.

Yeni karara göre tüm kamusal alanları kapsayan yasak ile parklarda, sahillerde ve otellerde de sigara kullanımı yasaklandı.

Ayrıca, tütün ürünlerinin reklamının yapılması da yasak kapsamına alındı.

HER YIL 480 BİN KİŞİ ÖLÜYOR

Dünyada en yüksek sigara içme oranları Güneydoğu Asya ve Balkan ülkelerinde görülürken Batı Avrupa ve Amerika’da bu oran daha düşük.

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ABD'de tütün bağımlılığı koronavirüs pandemisinde hafif bir artış gösterse de yıllardır düşüş eğiliminde.

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Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) göre 2020'de ABD'deki yetişkinlerin yaklaşık yüzde 12,5'i, (30,8 milyon kişi) sigara içiyordu.

Bu oran bazı ülkelere göre düşük olsa da ABD'de her yıl 480 bin kişi sigarayla ilişkili nedenlerden hayatını kaybediyor.