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Dünya
DHA
Haber Giriş: 09.03.2020 - 12:43,Son Güncelleme:/

Meksika’da Kadınlar Günü'nde molotofkokteyli atıldı: 4 yaralı

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Meksika’da Kadınlar Günü'nde molotofkokteyli atıldı: 4 yaralı
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Meksika’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen yürüyüşte siyah giyimli ve güneş gözlüklü bir kadın molotofkokteyli attı. Yerel medya, 4 gazetecinin yaralandığını bildirdi.

Meksika’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen yürüyüşe yaklaşık 80 bin kadın katıldı. Ülke ile aynı adı taşıyan başkent Meksika’da, Ulusal Saray’ın önünde toplanan kalabalığın arasındaki siyah giyimli ve güneş gözlüğü takan bir kadının molotofkokteyli attığı bildirildi.

Meksika’da Kadınlar Gününde molotofkokteyli atıldı: 4 yaralı
Polisin Ulusal Saray önünde güvenlik önlemleri aldığı sırada atılan molotofkokteyli sonucunda bir kadının yanmaya başladığı; diğer kadınlar tarafından söndürüldüğü görüldü. Olayda, 4 gazetecinin yaralandığı bildirildi.

Meksika’da Kadınlar Gününde molotofkokteyli atıldı: 4 yaralı

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