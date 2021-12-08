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Meksika’da kaçak havai fişek atölyesinde patlama: 6 ölü, 18 yaralı

#Meksika#Dünya#Kuzey Amerika
Meksika’da kaçak havai fişek atölyesinde patlama: 6 ölü, 18 yaralı

Meksika’nın Puebla kentindeki kaçak havai fişek atölyesinde meydana gelen patlamada aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

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Meksika’nın Puebla kentindeki kaçak olarak faaliyet gösteren bir havai fişek atölyesinde patlama meydana geldi.

Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yerel yetkililerden yapılan açıklamalara göre 2'si çocuk 6 kişi hayatını kaybetti ve 18 kişi yaralandı.

Atölyenin gerekli yasal izinleri almadan, kaçak olarak çalıştırıldığı tespit edildi. Puebla Eyalet Valisi Luis Miguel Barbosa, patlamanın yakınlardaki yaklaşık 20 evde de hasara yol açtığını, tüm yasa dışı havai fişek üretim atölyelerinin tespit edilmesi için talimat verdiğini ifade etti.

Puebla'da geçtiğimiz Pazar günü yine kaçak olarak faaliyet gösteren bir havai fişek atölyesinde patlama meydana gelmiş, facia 1 kişinin ölümü, 6 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanmıştı.

Meksika'da üretimin arttırıldığı Noel ve yeni yıl tatili döneminde sık sık bu tür kazalar yaşanıyor.

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#Meksika#Dünya#Kuzey Amerika

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