Meksika’da günlük vaka sayısında rekor kırıldı

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Koronavirüs salgınında Omicron mutasyonunun ülkede yayılmaya başlamasıyla dördüncü dalganın yaşandığı Meksika’da, salgının başlamasından bu yana en yüksek vaka sayısı tespit edildi.

Meksika Sağlık Bakanlığı, dün son 24 saatte 30 bin 671 vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 4 milyon 113 bin 789’a ulaştığını açıkladı. Ülkede, son 24 saatte korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 202 olarak açıklanırken, toplam can kaybı sayısı da 300 bin 303'e yükseldi.

Ülke genelinde hastane doluluk oranlarının ise normal servislerde yüzde 20, ventilatörlü yataklarda ise yüzde 13 olduğu belirtildi.

Meksika Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkede bugüne kadar toplamda 151 milyon 464 bin 652 doz Kovid-19 aşısı uygulandı. Ülkede şu anda 82 milyon 350 bin 939 kişi en az bir doz Kovid-19 aşısı alırken, 73 milyon 840 bin 12 kişi ise Kovid-19’a karşı çift doz aşı yaptırdı.

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Salgında en çok ölümün yaşandığı ülkeler sıralamasında ABD, Brezilya ve Hindistan’ın ardından dördüncü sırada bulunan Meksika’da salgın süresinde en yüksek günlük vaka sayısına 18 Ağustos'ta 28 bin 953 vaka ile ulaşılmıştı.