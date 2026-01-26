Meksika'da futbol sahasına silahlı saldırı: 11 ölü

Haberin Devamı

Salamanca Belediye Başkanı Cesar Prieto, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, silahlı saldırganların bir futbol maçının sonunda sahaya ateş açtığını kaydetti.

Prieto, saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin yaralandığını belirtti.

Saldırının "kentteki suç dalgasının bir parçası olduğunu" söyleyen Prieto, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'a şiddetin kontrol altına alınması için yardım istedi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ SIKILAŞTIRILDI

Guanajuato savcılık ofisinden yapılan açıklamada, saldırının soruşturulduğu ve bölgede güvenlik tedbirlerinin alındığı bildirildi.

Guanajuato, yüksek cinayet oranıyla dikkati çekiyor. Eyalette cinayet vakalarının, Jalisco Yeni Nesil Karteli ile Santa Rosa de Lima Karteli arasındaki çatışmalar dolayısıyla fazla olduğu biliniyor.