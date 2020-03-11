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Haber Giriş: 11.03.2020 - 15:10,Son Güncelleme:/

Meksika’da feci metro kazası: 1 ölü, 45 yaralı

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Meksika’da feci metro kazası: 1 ölü, 45 yaralı
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Meksika’nın başkenti Mexico City’de iki metronun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı.

Başkent Mexico City'nin Miguel Hidalgo ilçesinde yer alan Tacubaya'da iki metronun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtilirken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, sağlık personeli çalışmalarını sürdürüyor.

Kazanın nasıl meydana geldiği ise henüz bilinmiyor.

 

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