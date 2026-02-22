Meksika'da en çok aranan uyuşturucu baronu El Mencho öldürüldü

Haberin Devamı

Ulusal basına göre, Jalisco eyaletinin başkenti Guadalajara kentine yaklaşık 130 kilometre güneydeki Tapalpa kasabasında CJNG'ye yönelik bir askeri operasyon gerçekleştirildi. Yetkililer, operasyonun detaylarına ilişkin henüz ayrıntı paylaşmazken, çatışmada CJNG elebaşı El Mencho'nun öldürüldüğünü bildirdi.

EL MENCHO'NUN ÖLDÜRÜLMESİ ŞİDDET DALGASINI TETİKLEDİ

Operasyonun ardından, suç örgütünün muhtemel misillemesi olarak Jalisco ve ülkenin diğer bazı eyaletlerinde çok sayıda yol kapatma eylemi ile araç ve iş yeri kundaklama olayları yaşandı. Medya ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Jalisco, Michoacan, Colima, Nayarit, Aguascalientes ve Tamaulipas eyaletlerinde ateşe verilmiş araçlar ve yükselen dumanlar görülürken, Guanajuato’da da bazı iş yerlerinin yakıldığı yansıdı.

Haberin Devamı

“KIRMIZI ALARM" VERİLDİ

Jalisco eyalet hükümeti, halktan evlerinde kalmalarını isterken toplu taşımayı askıya aldı ve halkın güvenliğini tehdit eden gelişmeler nedeniyle "kırmızı alarm" uygulamasını devreye soktu. Ayrıca federal, eyalet ve yerel yönetimler arasında ortak bir güvenlik masası oluşturuldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren çok sayıda kent içi yol ve otoyol, kartel bağlantılı yol kapatma eylemleri nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Jalisco'ya bağlı Puerto Vallarta’dan gelen görüntülerde yoğun dumanın gökyüzünü kapladığı, otobüs terminallerinde silah sesleri ve patlamalar nedeniyle panik ve korku yaşandığı görülüyor.

CJNG, WASHİNGTON TARAFINDAN TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN EDİLMİŞTİ

ABD, El Mencho'yu Meksika’da "bir terör saltanatı" yürütmek ve fentanil kaçakçılığı yoluyla "sayısız hayatı mahvetmekle" suçluyordu. Washington yönetimi, El Mencho'nun yakalanmasına veya mahkum edilmesine yol açacak bilgi karşılığında 15 milyon dolara kadar ödül teklif etmişti. CJNG, Washington yönetiminin geçen yıldan bu yana terör örgütü olarak ilan ettiği Meksikalı kartellerden biri olarak biliniyor.

Haberin Devamı

GAZETECİ CÜNEYT ÖZDEMİR MEKSİKA’DA MAHSUR KALDI

Gazeteci Cüneyt Özdemir de, tatil için gittiği Meksika’da otelde mahsur kaldığını duyurdu. Özdemir, X’ten yaptığı paylaşımda “Meksika Büyükelçiliğimiz ile irtibat halindeyiz” dedi.

“KARTEL LİDERİNİN ÖLDÜRÜLMESİ KRİZİ TETİKLEDİ”

Gazeteci Cüneyt Özdemir, CNN TÜRK canlı yayında yaşanan gelişmelere ilişkin dikkat çeken bilgiler paylaştı. Özdemir, sabah saatlerinde dağlık bir bölgede “yeni nesil kartel” liderinin ABD destekli bir operasyonla öldürüldüğünü ve bunun ülke genelinde büyük bir krizi tetiklediğini söyledi.

“ULAŞIM DURDU, ARAÇLAR YAKILDI”

Özdemir, kartelin operasyonun ardından misilleme eylemlerine başladığını belirterek, “Arabalar yakılıyor, lastikler ateşe veriliyor, ulaşım durdu, havalimanları kapandı” dedi. Turistik bölgelerde panik yaşandığını, otellerin kapatıldığını ve insanların dışarı çıkmamalarının istendiğini aktardı.

Haberin Devamı

Bölgede bilgi kirliliğinin de ciddi boyutta olduğunu vurgulayan Özdemir, yapay zekâ destekli görüntüler ve doğrulanmamış iddialarla korku ortamının büyütülmeye çalışıldığını söyledi. “Silahlı baskın, esir alınan Amerikalılar gibi pek çok iddia dolaşıyor ancak çoğu doğrulanmıyor” ifadelerini kullandı.

“GERİLİM BİRÇOK EYALETE YAYILDI”

Yaşananların yalnızca tek bir şehirle sınırlı olmadığını belirten Özdemir, olayların Meksika’da yaklaşık 7-8 eyalete yayıldığını ve ülkenin önemli bir bölümünü etkilediğini dile getirdi. Meksika ordusunun operasyonu başarı olarak sunduğunu ancak kartelin güç gösterisi niteliğinde misillemeler yaptığını söyleyen Özdemir, “Bu tür büyük operasyonlardan sonra karteller dağılmamak için güç gösterisi yapar. Olaylar yatışacak gibi değil, aksine yeni başlıyor” değerlendirmesinde bulundu.