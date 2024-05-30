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Meksika'da dehşet anları… Belediye başkan adayını başından vurdu! Suikasti cep telefonuyla kaydetti!

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#Meksika#Suikast#Belediye Başkan Adayı
Meksikada dehşet anları… Belediye başkan adayını başından vurdu Suikasti cep telefonuyla kaydetti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2024 15:18

Meksika’nın Guerro eyaleti, günler sonra yapılacak belediye başkanlığı seçimleri öncesi korkunç bir cinayete sahne oldu. Suikasta uğrayan adayın öldüğü anlar katil tarından kaydedildi.

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Meksika’nın Guerro eyaletinde bir belediye başkan adayı, seçime günler kala düzenlediği mitingde başından vurularak öldürüldü. Saldırgan suikast anını cep telefonuyla saniye saniye kaydetti.

MİTİNG ALANINDA BAŞINDAN VURULDU

Kuzey Amerika ülkesi Meksika’da 2 Haziran’da yapılacak seçimler öncesi adaylara yönelik saldırılar sürüyor. Guerrero eyaletine bağlı Coyuca de Benitez’te belediye başkanlığına aday olan Alfredo Cabrera, seçime sayılı günler kala düzenlediği mitingde suikasta uğradı.

Meksikada dehşet anları… Belediye başkan adayını başından vurdu Suikasti cep telefonuyla kaydetti

Saldırgan, suikast anını cep telefonuyla kayda aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Cabrera’nın destekçileriyle el sıkıştığı sırada kendisine yaklaşan saldırganın silahını çıkararak defalarca ateş ettiği görüldü. Başından vurulan Cabrera olay yerinde hayatını kaybederken, saldırgan ise Meksika Ulusal Muhafızları tarafından açılan ateş sonucu öldürüldü.

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Yerel medya, Cabrera’nın 2023'te uğradığı silahlı saldırının ardından polis korumasında olduğunu belirtti.

Meksikada dehşet anları… Belediye başkan adayını başından vurdu Suikasti cep telefonuyla kaydetti

Saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.

 

EYLÜL'DEN BU YANA 22 ADAY ÖLDÜRÜLDÜ

Hükümet verilerine göre Eylül ayından bu yana ülke genelinde yerel seçimlere adaylığını koyan 22 kişi öldürüldü. Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador Nisan ayı başında yaptığı açıklamada, kartellerin kendi adaylarını seçtirebilmek için diğer adaylara saldırı gerçekleştirdiklerini ifade etmişti.

Meksikada dehşet anları… Belediye başkan adayını başından vurdu Suikasti cep telefonuyla kaydetti

GENEL VE YEREL SEÇİM AYNI GÜN

Meksika'da pazar günü aynı anda hem yerel hem de genel seçim yapılacak. Halk, yeni devlet başkanı, parlamento üyeleri, 9 vali ve yaklaşık 20 bin yerel yetkiliyi seçmek üzere sandık başına gidecek. Seçim sırasında güvenliğin sağlanması için yaklaşık 27 bin asker ve Ulusal Muhafız görev yapacak.

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#Meksika#Suikast#Belediye Başkan Adayı

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