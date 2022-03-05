Meksika’da çıkan orman yangınında 22 ev kül oldu

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Meksika’nın Baja California Sur eyaletindeki Santiago kasabasında palmiye ağaçlarından oluşan bir korulukta yangın çıktı. Yangın, şiddetli rüzgar ve kuru hava koşulları nedeniyle kısa sürede büyüdü. Toplamda 6 hektar ormanlık alanı yok eden yangına müdahale etmek için itfaiye ekiplerinin yanı sıra Meksika ordusu ve Ulusal Muhafızlardan oluşan 100 kişilik bir ekip görev aldı.



Santiago kasabası yerel yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, çıkan yangında 22 evin alevler arasında kalarak tamamen yandığı ve bölge halkının güvenlik amacıyla erkenden tahliye edilmesiyle olayda can kaybı yaşanmadığı bildirildi.



Baja California Sur eyaleti valisi Victor Castro Cosio sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, yangının söndürülmesi için gereken her şeyin yapıldığını ve Santiago kasabası halkının da yangın söndürme çalışmalarına destek verdiği açıklandı.